"Pe drum spre Focsani am citit cu placere si surprindere indemnurile lui Mihail Kogalniceanu catre Domnul Principatelor, indemnuri date in urma cu 160 de ani: «Fii dar omul epocii; fa ca legea sa inlocuiasca arbitrariul; fa ca legea sa fie tare, iar tu, Maria ta, ca domn fii bun, fii bland; fii bun mai ales cu acei pentru care mai toti Domnii trecuti au fost nepasatori sau rai. Fa, dar, ca domnia ta sa fie cu totul de pace si de dreptate; impaca patimile si urile dintre noi si reintrodu in mijlocul nostru stramoseasca fratie. Fii simplu, Maria ta, fii bun, fii Domn cetatean; urechea ta sa fie pururea deschisa la adevar si inchisa la minciuni si la lingusire».

Romania noastra a crescut 160 de ani de atunci, dar nu am invatat aproape nimic din invataturile lui Kogalniceanu. Vrajba peste tot! Para la inalta poarta de la Bruxelles! Un presedinte care nu da doi bani pe lege si dreptate! Un presedinte imparat si nu cetatean!

Dar speranta nu a murit! Va iesi soarele si pe strada noastra! Pana atunci: hai sa dam mana cu mana cei cu inima romana!

PS: Ce pacat ca Focsaniul are vizibilitatea pe care o merita doar o singura zi pe an! Ce oameni minunati! Ce grai dulce! Ce vinuri alese! Doar pentru placerea de a vedea locurile minunate din Vrancea, serbarea Unirii Principatelor Romane ar trebui sa fie in fiecare zi!", a scris Tariceanu pe Facebook.