"Vlad si Andreea Cosma au fost audiati in Serbia. Nu as fi obtinut acest statut de azil politic daca judecatorii de aici nu ar fi fost convinsi de ce am patit eu in Romania, cand au vazut ca niste procurori au instigat la falsificarea unor documente. E greu de inteles pentru orice judecator cum dosarele dureaza cativa ani si nu se gaseste nicio proba directa



Mai mult decat atat, politisii si judecatorii din Serbia au audiat direct, cu traducator in limba sarba, acesti martori care au spus ce s-a intamplat in epopeea de la DNA Ploiesti si au inteles foarte bine. De aceea au luat aceasta decizie. E greu de inteles pentru orice judecator cum dosarele dureaza 2, 3. 5 ani si nu se descopera nicio proba care sa incrimineze pe nimeni si totusi este mentinut mandatul de arestare.

Nu am planuri care sa faca pe cineva sa creada ca ma intorc in Romania sau ca voi avea legatura cu politica", sustine Ghita, citat de adevarul.ro.