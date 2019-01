"Incheiem o saptamana in care Guvernul Romaniei s-a prezentat la Bruxelles cu demnitate si profesionalism. Trebuie sa remarc, insa, cu mahnire, doua aspecte. Ne confruntam cu o campanie de dezinformare impotriva tarii noastre alimentata de oameni politici romani, mergand pana la cel mai inalt nivel. Acest lucru este inacceptabil.

Ca prim-ministru, am considerat ca am obligatia sa spun adevarul despre tara in fata oficialilor europeni. Am dat asigurari in toate intalnirile pe care le-am avut ca Guvernul va actiona pentru respectarea valorilor si principiilor care constituie fundamentul constructiei europene. Respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, apararea statului de drept si asigurarea independentei Justitiei sunt in centrul preocuparilor noastre.

Insa, in egala masura, am transmis cu fermitate ca cetatenii romani trebuie sa se bucure de aceleasi drepturi si libertati ca orice cetatean european. Curtea Constitutionala a constatat ca au fost folosite practici in afara cadrului legal care au viciat actul de Justitie, iar aceasta situatie indreptata", a spus prim-ministrul, potrivit digi24.ro.