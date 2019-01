"Guvernul a respectat toate procedurile legale, iar acest blocaj este nejustificat. In consecinta, ii solicit presedintelui Romaniei ca in virtutea prerogrativelor constitutionale pe care le are, de a veghea la respectarea Constitutiei si la buna functionare a institutiilor publice, sa respecte decizia CCR si sa semneze decretele de numire, pentru ca activitatea celor doua ministere sa se desfasoare cat mai eficient", a spus Dancila, in debutul sedintei de Guvern, potrivit Antena3.ro.

Premierul Viorica Dancila a transmis, luni, presedintelui Klaus Iohannis, o scrisoare de raspuns la adresa din 17 ianuarie 2019 privind conditiile de legalitate in legatura cu propunerile de numire in functia de viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice a Liei-Olguta Vasilescu si a lui Mircea-Gheorghe Draghici in functia de ministru al transporturilor. Dancila a reiterat solicitarile de numire a celor doi in functii.