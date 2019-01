"As vrea sa fac o ultima precizare, pentru ca mai multi dintre dvs. au facut referire la statul de drept, la Justitie si la drepturile omului. Vreau sa va asigur ca in Romania statul de drept este respectat, vreau sa va asigur ca drepturile omului in Romania trebuie respectate si, in acelasi timp, sunt mahnita sa constat ca inca exista dezinformare. Guvernul Romaniei nu a avut niciun fel de interferenta in Justitie. Deci, cred ca puteti adresa aceste intrebari si am sa va dau raspunsurile corecte si cred ca una din problemele pe care nu le-ati ridicat, dar pe care trebuie sa le avem in vedere este cea referitoare de dezinformare si la stirile false, pentru ca acestea pot de multe ori sa induca perceptii gresite despre un anumit stat sau un anumit guvern, asa cum este acum referitor la Guvernul Romaniei", a spus Dancila, citata de Agerpres.

Dancila: Romania are o convingere ferma proeuropeana

a afirmat prim-ministrul.

Ea a subliniat rolul Comitetului Economic si Social European de a actiona ca intermediar intre factorii de decizie si cetateni.

"Imi doresc sa dezvoltam o cooperare stransa, pentru a ne asigura ca solutiile si deciziile ce vor fi luate pe durata Presedintiei romane la Consiliul UE sunt cat mai aproape de cetateni si realitatile societatilor noastre", a adaugat Dancila.

Premierul roman a evidentiat ca urmatoarele sase luni reprezinta o perioada determinanta, in care trebuie demonstrat ca masurile luate la nivel european aduc beneficii concrete pentru cetateni.



"Este nevoie sa ascultam vocea cetatenilor cu privire la directia pe care UE va trebui sa o urmeze", a mai spus Dancila.

Dancila: Europa este divizata, avem dublu standard

a spus Dancila, raspunzand la intrebarile ce i-au fost adresate.

Totodata, premierul a afirmat ca este nevoie de cooperare intre toate institutiile europene, intre toate fortele care pot sa conduca "aceasta constructie europeana intr-o directie buna", astfel incat Uniunea Europeana sa fie mult mai coeziva, unita si puternica.

"De aceea am si venit astazi aici si am venit cu credinta ca viitorul UE trebuie sa poarte amprenta noastra, a tuturor, ca atunci cand creionam viitorul UE nu va fi numai viitorul pe care il va creiona Presedintia rotativa a Romaniei, va fi viitorul pe care il vom creiona toti si nu va fi un succes al Presedintiei noastre, ci va fi un succes al nostru, al tuturor si sper ca dvs., membrii Comitetului Economic si Social European, sa va regasiti atat in politicile, in dosarele care se vor finaliza pe timpul Presedintiei noastre, dar ceea ce dvs. propuneti sa se regaseasca si in viitoarele politici europene", a mentionat ea.

Premierul a prezentat prioritatile Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene in sesiunea plenara a Comitetului Economic si Social European, care are loc la Bruxelles.