Redam mesajul integral al prim-vicepresedintelui PRO Romania:

"La 160 de ani de la Unirea Principatelor Romane, clasa politica actuala trebuie sa isi regaseasca principiile si capacitatea de a propulsa valori in administratie.

Romania se afla astazi intr-una dintre cele mai grele perioade sociale si politice din existenta sa. Acum 160 de ani, destinul Romaniei era deschis spre modernizare si spre evolutie administrativa. Astazi, destinul Romaniei este blocat exclusiv de interesul unui om care doreste, cu orice pret, sa scape de inchisoare.

La 160 de ani de la Mica Unire, romanii nu au incredere nici in partide si nici in institutiile politice, in Parlament sau in Guvern. Dupa entuziasmul primilor ani de democratie, romanii si-au pierdut speranta si increderea ca Romania isi poate atinge adevaratul potential. Tocmai acel potential pe care l-au vazut cei care au infaptuit Unirea Principatelor in 1859.



In ultimii 28 de ani, neincrederea si dezamagirea au fost accentuate de incompetenta liderilor politici, de lipsa profesionistilor in administratie, de nepotism si de coruptie. Astazi, profesionistii sunt reticenti in a urma o cariera politica, iar locul lor a fost luat de pile propulsate in varful ierarhiei.

Dezamagirea romanilor se vede cel mai bine la alegeri, cand sunt tot mai putini cei care vin sa voteze. Din dezgust sau pentru ca s-au saturat sa vada politicieni dezinteresati de bunul mers al tarii si mai interesati de satisfacerea propriilor nevoi.

Daniel Constantin: La 160 de ani de la Mica Unire avem o tara divizata

Peste 5 milioane de romani au plecat in strainatate pentru a cauta o viata mai buna. Cei care au ramas in tara traiesc cu dezamagirea ca Romania nu reuseste sa isi depaseasca conditia de tara codasa in Uniunea Europeana. Pe acest fond, s-au adancit conflictele in societatea noastra, intre cei tineri si cei mai in varsta, intre cei care lucreaza la stat si cei care muncesc in privat.

Romaniei ii lipsesc valorile politice si ii lipseste o busola a istoriei. Unde vrem sa fim peste 10, 20 sau 30 de ani? Ce trebuie sa facem ca sa crestem ca popor, ca tara? Care sunt domeniile pe care trebuie sa le urmarim cu prioritate si care sunt principiile care sa guverneze activitatea noastra, a tuturor, in urmatorii ani? La aceste intrebari trebuie sa raspundem cu totii, nu doar clasa politica.

Daniel Constantin: Partidele politice mari s-au indepartat de cetateni

Din pacate, partidele politice mari s-au indepartat de cetateni pentru ca, de fapt, s-au indepartat de agenda acestora, de problemele lor. Legatura dintre partide si cetateni s-a rupt pentru ca partidele mari au vazut in politica doar un instrument si au uitat care este scopul. Astazi, sunt putini politicienii care vorbesc despre dezvoltare economica sanatoasa, despre dezvoltarea domeniilor in care Romania poate avea un rol semnificativ in urmatorii ani. Lipsa profesionistilor este problema majora a clasei politice. Nimeni nu spune cum sa folosim banii europeni pentru dezvoltarea infrastructurii de sanatate, aflata azi in situatie critica din cauza faptului ca avem un Guvern care nu s-a preocupat sa atraga fondurile pe care Romania le putea folosi in constructia de spitale regionale? Cum folosim banii europeni pentru construirea de autostrazi, care la randul lor genereaza crestere economica? In schimb, suntem captivi intr-un conflict romani vs. romani, alimentat exclusiv politic.

Romania isi poate aduce inapoi cetatenii pierduti ca urmare a hemoragiei fortei de munca calificata numai investind in dezvoltarea serviciilor publice care sa le asigure acestora un standard de viata similar celui pe care l-au vazut in afara granitelor.

Avem un potential urias in dezvoltarea satului romanesc, in generarea unor programe de sprijinire a tinerilor antreprenori din mediul rural si al afacerilor in agricultura. Trebuie sa avem curajul de a propune programe si de a oferi solutii celor care astazi si-au pierdut speranta ca Romania poate renaste din locul in care a aparut pentru prima data progresul nostru ca popor. Agricultura si satul romanesc trebuie sa fie in topul prioritatilor oricarui Guvern si al oricarui partid politic. Astazi, programele intarzie sa apara.

Daniel Constantin: Romania moderna trebuie sa fie o Romanie digitala

Noi toti, cetatenii romani, pierdem intr-un an zile intregi de stat la coada pentru ca administratia publica este incapabila sa ofere solutii digitalizate la probleme care exista dintotdeauna. Romania moderna trebuie sa fie o Romanie digitala, in care fiecare cetatean sa poata obtine informatii si documente in format electronic, fara asteptare si fara stat la cozi. Asta va eficientiza functionarea administratiei publice si va diminua cheltuielile cu institutiile de control ale statului. Acest lucru este posibil, au facut-o si alte tari, au facut-o inclusiv unele administratii publice din Romania, care trebuie incurajate si felicitate.

La 160 de ani de la Unirea Principatelor avem sansa de a reconstrui Romania! Pentru asta avem nevoie sa recastigam increderea romanilor ca politica poate fi facuta PRO, ca putem atrage profesionisti care sa traseze liniile de urmat pentru viitor. Eu imi asum, impreuna cu cei alaturi de care am pornit la drum, ca politica PRO Romania va fi o politica a profesionistilor si a progresului. Este un angajament pe care ar trebui sa il faca astazi orice persoana care vrea si poate sa faca politica in folosul poporului roman".