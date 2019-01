"In 1859, Principatele Romane imbratisau valorile europene si intrau intr-un amplu proces de modernizare si consolidare a statului. In 2019, destinul Romaniei nu mai poate fi separat de UE ca proiect de pace, prosperitate, siguranta, echitate si coeziune pentru cetatenii sai. De 160 de ani, romanii se apropie de valorile umaniste fundamentale ale Europei prin edificarea unui stat al legii, al democratiei si demnitatii umane, al libertatii si egalitatii. Acest parcurs a fost marcat de viziune, sacrificiu, angajament si jertfa. Exemplele elitelor si mesajul actiunilor lor de acum 160 de ani ne este in continuare calauzitor si ne arata ca in vremuri grele adevaratii oameni de stat trebuie sa se ridice la inaltimea marilor provocari si sa actioneze in beneficiul cetatenilor", a spus seful statului la sesiunea de comunicari stiintifice "Unirea Principatelor Romane, baza a statului roman modern", organizata la Palatul Patriarhiei, potrivit Agerpres.

Seful statului evocat cuvintele lui Mihail Kogalniceanu: "Fa ca legea sa inlocuiasca arbitrariul! Fa ca legea sa fie tare!"

", a spus Iohannis.

El a afirmat ca Unirea Principatelor Romane este "unul dintre momentele istorice cele mai apropiate de sufletele noastre".

Seful statului a evocat reformele realizate de domnitorul Alexandru Ioan Cuza

Presedintele Iohannis a subliniat ca Marea Unire, ca realizare "cardinala" a romanilor, nu ar fi fost posibila fara prima unire din 1859

", a mai spus el.", a afirmat el.

Anterior, presedintele Klaus Iohannis a participat la slujba de Te Deum oficiata la Catedrala Patriarhala si a depus o coroana de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza.