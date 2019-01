"Curtea retine ca deputatii si senatorii nu au dreptul sa intermedieze/ mijloceasca nici relatia dintre cetateni si organele administratiei publice centrale si locale si serviciile si directiile din subordinea acestora, in sens de control al activitatii acestora din urma, si nici relatia dintre alesii locali si autoritatile publice centrale, dintre potentialii investitori si autoritatile publice locale, in sens de reprezentanti ai alesilor locali/ investitorilor, intrucat aceste activitati reprezinta, in realitate, fie o forma nepermisa de control parlamentar, fie o arogare de drepturi care denatureaza mandatul parlamentar si care se constituie intr-un veritabil impediment in relatia directa a alesilor locali/ investitorilor cu administratia centrala sau locala. In schimb, pot lua cunostinta de problemele comunitatii in formele prescrise de lege, insa relationarea in raport cu aceasta sfera a puterii executive se realizeaza pe calea controlului parlamentar", noteaza judecatorii constitutionali in motivare.

De asemenea, arata sursa citata, deputatul sau senatorul are posibilitatea de a initia o propunere legislativa daca apreciaza ca aceasta este solutia pentru rezolvarea problemei identificate.

CCR, despre depasirea rolului constitutional al deputatului sau al senatorului

Curtea mai precizeaza ca s-ar depasi rolul constitutional al deputatului sau al senatorului prin conferirea acestuia a unor atributii de intermediar.mentioneaza CCR.

Pe de alta parte, cu privire la criticile de neconstitutionalitate formulate in privinta articolului unic punctul 2 - cu referire la art. 39 alin. (3) si (4) - din lege, Curtea Constitutionala a constatat ca dreptul deputatului sau senatorului de a solicita informari organelor administratiei publice centrale si locale, respectiv serviciilor si directiilor din subordinea acestora asupra solicitarilor si petitiilor cetatenilor din circumscriptiile electorale in care au fost alesi, pentru rezolvarea, in conformitate cu prevederile legale, a problemelor acestora, nu reprezinta o forma de control parlamentar asupra activitatii lor, scrie Agerpres.

CCR: Deputatii sau senatorii pot formula intrebari sau interpelari

se precizeaza in motivare.

Pe 9 octombrie anul trecut, Curtea Constitutionala a Romaniei a admis partial sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra modificarilor aduse Legii 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor.