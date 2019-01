"Ceremonia de semnare a noului Tratat de cooperare si integrare franco-german suscita atentia tuturor statelor membre si institutiilor coordonatoare ale unei Uniuni Europene aflate in pragul unui nou exercitiu major de recalibrare dupa criza din zona Euro (2009), criza refugiatilor in Europa (2015), criza Brexitului (2016) si criza de legitimitate in care se adanceste Comisia Europeana prin maniera de abordare a relatiilor cu Polonia si Ungaria, in privinta aplicarii art. 7 din Tratatul UE, si cu Romania in privinta perpetuarii Mecanismului de Cooperare si Verificare la 12 ani de la aderare. De aceea, Summitul informal al sefilor de stat si de guvern din statele membre UE, care va avea loc la Sibiu peste doar patru luni, va constitui un moment important de setare a discutiilor inspirate din lectiile pe care fiecare parte le-a invatat din aceste crize, pe baza carora urmeaza de fapt sa fie creionata urmatoarea paradigma politico-juridica a UE.

Constatam, cu aceasta ocazie, ca presedintele Iohannis semneaza insa un cec in alb din partea Romaniei inainte de deschiderea propriu-zisa a dezbaterii cu mize deosebit de serioase pentru viitorul statut al partilor constitutive ale constructiei europene si ale actiunii acesteia ca entitate unitara in plan politic, economic sau militar. El se afirma in plan extern, cu aceeasi siguranta neinformata cu care trateaza superficial problemele de mare importanta din planul confruntarilor interne. In alocutiunea sa de la Aachen (Aix-la-Chapelle) cu ocazia semnarii tratatului bilateral dintre Franta si Germania, unde a fost invitat in calitate de reprezentant al Presedintiei romane a Consiliului Uniunii Europene, Klaus Iohannis vorbeste despre 'Europa din epoca lui Carol cel Mare' si 'victoria consensului din relatia franco-germana' intruchipata in 'spiritul de la Aachen', despre care spune ca vor calauzi intreaga Europa 'pe drumul catre Summitul de la Sibiu din 9 mai 2019', unde presedintele Romaniei 'spera' sa se reconfirme consensul ca 'modul in care Europa se intelege pe sine se bazeaza pe valori comune, fundamentale (sic!)'.

Tariceanu: Iohannis demonstreaza o intelegere de vasal neconditionat din Estul Europei

In contextul campaniei sale electorale de acasa si intr-o paradigma medieval-carolingiana in relatiile europene de azi, presedintele Romaniei demonstreaza o intelegere de vasal neconditionat din Estul Europei a insemnatatii prezentei sale la eveniment ca reprezentant vremelnic al unei institutii a UE, dar si a importantei reprezentativitatii sale din perspectiva nationala, in concertul european. Din acest punct de vedere, discursul lui Donald Tusk, presedintele Consiliului European, este (din nou) un model de abordare politica in aceasta perioada premergatoare a unor negocieri ce se anunta a fi dificile. Va invit sa cititi acest discurs postat pe pagina Consiliului European.

Am luat act de pre-pozitionarea presedintelui Iohannis in chestiunile de deosebita importanta cu privire la dezbaterea despre viitorul UE27. Atragem atentia presedintelui ca, potrivit prevederilor constitutionale, reprezinta interesele nationale si angajeaza Romania prin semnarea de acorduri negociate de gvern (art. 91 din Constitutie). De aceea, este important ca Parlamentul sa adopte un mandat-cadru in pregatirea reprezentarii Romaniei la Summitul de la Sibiu, care sa enumere interesele nationale in etapa de recalibrare a UE si pe baza carora Guvernul Romaniei sa construiasca aliante pentru obtinerea sprijinului necesar", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.