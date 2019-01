"A pornit o prima intrebare de la un coleg, ingaduiti-mi sa va spun asa, care are acelasi nume ca si mine - Petre.



Dar ce loc nu e placut in Romania! Bravo! Am intrat in sala cu un succes formidabil, bravo!, extrem de important, dar atat de necesar si atat de util pentru noi toti.

Aveti sa stiti, va spun aici, un moment deosebit de important prin prezenta subsemnatului in acest consiliu, bravo!

A se vedea populatia de cormorani. Cormoranii in Romania fac baie in piscine, nu se mai feresc de oameni, de pescari nici atat. Va multumesc pentru intrebari! Bravo!", a spus Daea, citat de digi24.ro.

"Va asigur de intreaga mea disponibilitate pentru a coopera cu dumneavoastra de o maniera constructiva si eficienta, pentru a progresa cat mai mult pe dosarele legislative (...) In acest spirit mi-am instruit si echipa de lucru", a mai mentionat Daea, precizand ca prioritatile in domeniul pescuitului "sunt influentate de contextul actual si de apropierea alegerilor europarlamentare".