"Da, presedintele Iohannis a pierdut ieri o foarte buna ocazie sa taca sau sa vorbeasca pentru Romania!

A reusit in schimb, din pur interes electoral, sa arunce cu noroi in guvernarea tarii, desi locul si momentul – Aachen, re-semnarea Tratatului dintre Franta si Germania – impuneau decenta, atitudine pro-europeana si solidaritate nationala.

Din pacate, imaginea de ieri ne arata un domn Iohannis care pretinde ca nu exista obstructiile sistematice, sabotajul pe care el, ca presedinte, il practica cu inversunare, intarziind nepermis promulgarea legilor necesare, blocand initiative utile oamenilor si economiei, atacand de dragul atacului la CCR legi esentiale doar pentru ca au fost votate de actuala majoritate politica PSD-ALDE...

Poate cel mai elocvent si revoltator exemplu este refuzul absurd, in afara legii, de a numi ministrii Transporturilor si Dezvoltarii si a compromite/intarzia astfel mii de proiecte asteptate de comunitatile locale – apa, canal, asfalt, scoala, gradinita – dar si mari investitii de infrastructura.

Prin urmare, presedintele Iohannis - sabotorul bunei guvernari, in pofida evidentelor clare, acuza ca PSD guverneaza prost.

In fata dezlantuirii electorale a presedintelui Iohannis stau cifrele, faptele guvernarii PSD:

- 20,6% crestere a puterii de cumparare calculata la nivelul salariului mediu;

- peste 18 % crestere a puterii de cumparare la nivelul pensiei medii;

- infiintarea a peste 100 000 de noi locuri de munca anul trecut;

- cea mai mica rata a somajului;

- cel mai mare numar de salariati - peste 5,5 milioane;

- scaderea datoriei guvernamentale – de la 37% la 35% din PIB, in ultimii doi ani;

- crestere economica robusta si sustenabila – 7% in 2017, 4,5 % anul trecut.



Daca toate aceste evolutii pozitive si informatii certificate oficial, inclusiv de Eurostat, reprezinta dovada unei proaste guvernari, asa cum sustine ilogic, dar electoral interesat presesintele Iohannis, ce se poate spune despre ”performanta” sustinatorilor domniei sale din PNL, fost PDL, care au taiat pensii, salarii, au inchis spitale, au lasat oamenii pe drumuri ?

Se uita asa de usor dezastrul de pe vremea lui Boc/Basescu?

Sau era mai bine cu ”guvernul meu”, guvernul Ciolos, cunoscut drept guvernul ZERO pentru ca n-a facut nimic?

Credem ca a venit momentul ca razboiul romano-roman sa inceteze, este momentul sa fim lasati sa ne concentram pe buna guvernare, in favoarea fiecarui roman, din tara sau de oriunde s-ar afla el, iar campania electorala sa se faca in limita legii si in litera si spiritul Constitutiei. Si, daca se poate, acasa", a scris Mihai Fifor, presedintele Consiliului NaĊ£ional al PSD, pe Facebook.