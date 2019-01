Coordonatoarea grupului PPE in domeniul JAI, Roberta Metsola, s-a referit la demonstratiile din Romania de la 10 august anul trecut, dand asigurari ca ''nimeni nu ii va lasa de izbeliste'' pe cetatenii romani care au protestat pasnic.



''Ne ingrijoreaza planul de anulare a circa 100 de condamnari penale'', a subliniat, la randul sau, coordonatoarea grupului europarlamentar liberal in LIBE, Sophia in't Veld. Eurodeputata olandeza i-a cerut executivului roman sa tina cont de recomandarile Comisiei de la Venetia ''cuvant cu cuvant''.

De asemenea, eurodeputata Helga Stevens, reprezentanta a grupului Conservatorilor si Reformistilor Europeni (ECR), a spus ca ''situatia din Romania ne ingrijoreaza cel mai mult in prezent''. ''Va cerem sa nu luati nicio masura care ar legaliza de fapt coruptia'', a insistat eurodeputata belgiana.

Ea i-a intrebat pe cei doi ministrii romani prezenti miercuri in fata membrilor LIBE care este reactia guvernului roman la ultimul raport elaborat de Comisia Europeana in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), document elaborat in noiembrie anul trecut si calificat de Stevens drept cel mai rau raport MCV de pana acum pentru Romania, scrie Agerpres.

In interventia sa, eurodeputata Monica Macovei (ECR) a afirmat ca romanii au nevoie de stat de drept, citand in acest sens o afirmatie recenta a vicepresedintelui executivului european Jyrki Katainen. Ea a spus ca doreste succesul Presedintiei romane a Consiliului UE, dar a insistat ca pentru acest obiectiv este nevoie de incredere.

Eurodeputata Gabriela Zoana (S&D) a tinut sa-i raspunda Monicai Macovei, acuzandu-o pe aceasta ca a distrus sistemul judiciar din Romania in perioada in care a fost ministru al justitiei.

La randul sau, ministrul Justitiei, a tinut sa calmeze spiritele, sustinand ca printre obiectivele presedintiei Romaniei la Consiliul UE se numara contributia la la sporirea increderii cetatenilor in actul de justitie.



"Ne dorim sa sporim increderea cetatenilor in actul de justitie, in proiectul si viitorul UE. Urmeaza o perioada cu provocari. Impreuna cred, sunt convins ca le vom depasi, ca ne vom atinge obiectivele pe care ni le-am propus", a spus ministrul, citat de digi24.ro.