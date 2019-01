"Tudorel Toader si Carmen Dan au facut de ras Romania in Parlamentul European, avand o prestatie in bascalie. (...) Audierea celor doi ministri a aratat imensa problema de credibilitate pe care o are actualul Guvern la nivelul Uniunii Europene", spune Orban intr-un comunicat transmis, miercuri, Agerpres.

El arata ca Tudorel Toader a refuzat sa-si ia angajamentul de a nu initia alte modificari asupra legislatiei din domeniul Justitiei si din domeniul penal fara a avea in prealabil avizul Comisiei de la Venetia, dupa ce i s-a solicitat in mod expres acest lucru. De asemenea, Orban precizeaza ca ministrul Justitiei nu a explicat in niciun fel pozitia sa asupra Raportului MCV, preferand in schimb sa "minta" asupra implementarii recomandarilor Comisiei de la Venetia in legislatia romaneasca.

"Prestatia de astazi a ministrului Justitiei va produce grave prejudicii Romaniei la nivelul Uniunii Europene, care vor fi cu atat mai mari in conditiile detinerii de catre Romania a Presedintiei Consiliului UE", afirma presedintele PNL.

Orban critica si declaratiile ministrului de Interne referitoare la aderarea la spatiul Schengen

", subliniaza liderul liberalilor.

El arata ca "singura cale pe care Romania trebuie sa o urmeze pentru a fi respectata in Uniunea Europeana, pentru a putea ridica Mecanismul de Cooperare si Verificare si pentru a adera la Spatiul Schengen este aceea ca acesti politruci care sunt trimisi sa reprezinte tara la Bruxelles sa inteleaga ca nu pot minti oficialii europeni si trebuie sa respecte intocmai si in totalitate recomandarile Comisiei de la Venetia, ale Comisiei Europene prin Raportul MCV si ale Parlamentului European din Rezolutia adoptata in noiembrie 2018".

"In caz contrar, Romania va deveni tot mai marginalizata in Uniunea Europeana si va fi privata de sansa de a fructifica beneficiile apartenentei la UE, cu riscul de a-i fi blocate sau reduse fonduri necesare dezvoltarii si echilibrarii bunastarii la nivelul celorlalte statelor membre", conchide Ludovic Orban.