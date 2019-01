''Nu ne vom abate de la principiile generale directoare, de la respectul fata de valorile comune, fata de drepturile si libertatile fundamentale, fata de statul de drept'', a insistat ministrul roman.

Oficialul roman a mentionat ca in activitatea Presedintiei romane a Consiliului UE pe domeniul justitiei vor fi utilizate ''metoda consensului unde este posibil si metoda compromisului unde este necesar''.

El a anuntat ca o prioritate in acest domeniu va fi avansarea in dosarul crearii Parchetului European, un proiect extrem de important pentru combaterea infractionalitatii in Uniunea Europeana.

Parchetul European ar trebui sa fie operationalizat pana cel mai tarziu in noiembrie 2020, scrie Agerpres.



In conditiile in care ''criminalitatea urca la nivel european si international, mijloacele de combatere trebuie la randul lor sa urce la nivel european si international'', a spus Toader.

Raspunzand criticilor exprimate de mai multi eurodeputati din LIBE care au exprimat ingrijorari legate de situatia statului de drept si de coruptia din tara noastra, oficialul roman a apreciat ca respectivele critici ''trebuie sa se bazeze pe informatii corecte si nu pe altceva''.