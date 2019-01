"Ce fac Valcov acum si cu Teodorovici, din pacate, este un Caritas bugetar pe care il vom plati cu totii. De asta nu pot sa se mai imprumute, de asta euro creste, pentru ca oamenii si pietele financiare isi dau seama ca nu mai ai cu ce sa sustii. De asta am ajuns sa avem inflatie mai mare decat in ultimii cinci ani. De asta nu avem investitii publice, pentru ca toti banii ii iei si ii dai la salarii si la pensii, atat cat mai ai. Asta este o reteta a dezastrului", a declarat Victor Ponta, potrivit Digi24.

Victor Ponta sustine ca nu s-a invatat din greselile comise in urma cu 10 ani, cand Romania a fost afectata de criza economica.

"Ce imi este mie foarte teama e faptul ca, din pacate, in 2019, exact ca in 2009, avem alegeri prezidentiale. In 2009 toata lumea care se uita pe cifre spunea: 'vezi ca e rau? parca am votat sa dublam salariile la profesori'; iar lumea spunea: 'aveti grija ca nu sunt bani'. In campania prezidentiala si domnul Basescu, si domnul Geoana, si PSD si PNL, toata lumea spunea ca nu e nicio criza. S-au terminat alegerile prezidentiale si a venit nota de plata. Sunt convins acum ca in 2019 o sa va spuna Dragnea, Valcov, Dancila ca e totul bine, ca avem bani. Se termina alegerile prezidentiale la care candideaza domnul Dragnea, cel ce va da la toata lumea tot ce vor, si vine in 2020 nota de plata. Cine o sa plateasca? Nu o sa plateasca Dragnea, Valcov. Nici macar Iohannis nu o sa plateasca. O sa plateasca din nou fiecare. Atunci va fi nevoie de un guvern competent, care sa repare gaurile. Imi pare rau ca dupa 10 ani nu am invatat si repetam greseala de atunci", a spus presedintele Pro Romania