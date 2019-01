"Este ministrul nostru, da, dar in ceea ce priveste modul lui de actiune, din punctul meu de vedere, se misca foarte incet. Nu pot sa vorbesc in numele partidului, dar in ceea ce ma priveste nu sunt foarte multumita (...) M-as fi asteptat sa apara acele OUG cu Codul Penal si Codul de Procedura Penala, despre care CCR a spus ca anumite articole sunt constitutionale, de ci ele sunt aplicabile de maine si trebuia dat ordonanta de urgenta, nu sa o lalaim iarasi.

Aici nu mai ai ce sa mai lucrezi: ti-a spus Curtea Constitutionala ca articolele 100, 101, 102 sunt constitutionale, pai puteai sa faci deja OUG cu articolele astea. In ceea ce priveste textul acestei ordonante de urgenta, nu stiu, nemultumeste deja lumea care nu a vazut, vad ca domnul presedinte deja este ingrijorat, desi nu a vazut textul acestei OUG, dar s-ar putea sa ne nemultumeasca si pe unii dintre noi. Cu certitudine trebuie sa retinem niste aspecte si anume ca nu stim pana la aceasta ora ce se intampla cu cei condamnati si nici cu cei achitati. Nu stim la acest moment ce se intampla", a precizat Vasilescu la TVR, la emisiunea "Romania 9", potrivit capital.ro.