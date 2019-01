"Am discutat cu ministrul Justitiei despre aceasta OUG, care da posibilitatea unui proces echitabil, unui proces corect. (...) Cred ca, dincolo de faptul ca vorbim despre statul de drept, ca vorbim despre justitie, trebuie sa vorbim si despre drepturile omului si eu cred ca toti oamenii care au suferit trebuie sa aiba acest proces corect. Ceea ce este trist este ca multi oameni au facut puscarie, si-au distrus carierele, sanatatea, familia. Trebuie sa vedem ce putem face, cum putem indrepta lucrurile", a afirmat Dancila, la Antena 3, potrivit Jurnalul.ro.

Dancila sustine ca exista multa dezinformare in aceasta privinta si ca va explica la Bruxelles

Premierul spune ca aceasta OUG nu impiedica lupta impotriva coruptiei

In 20 ianuarie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca a redactat un proiect de ordonanta de urgenta, pentru a da posibilitatea persoanelor condamnate de completuri "nelegal constituite" si care nu mai sunt in termen sa poata depune contestatii in anulare.