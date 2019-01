"Tara nu poate fi ajutata cu un razboi roman contra roman pentru ca, de fapt, in 2018, acest lucru s-a intamplat, o permanenta batalie. 2018 a fost unul dintre cei mai agitati ani, cred ca niciodata in istoria acestei tari un premier nu a fost mai atacat, nu a fost mai jignit, nu i s-a cerut de atatea ori demisia si nu s-a incercat de atatea ori ca activitatea guvernamentala sa fie stopata, sa fie impredicata, sa fim impieducati sa punem in practica un obiectivele.

Din pacate, in anul 2018 s-a intamplat acest lucru, ceea ce a adus prejudicii de imagine pentru Romania. Pentru ca asa cum am spus de sapte ori mai s-a cerut demisia, de fiecare data nefundamentat. Niciodata nu puteam sa dezamagesc oamenii, nu puteam sa dezamagesc pe cei care au crezut in mine si cei care au crezut ca pot schimba anumite lucruri. Nu puteam sa dezamagesc colegele si colegii si in primul rand nu puteam sa dezamagesc femeile din Romania, sa arat ca un premier femeie poate fi atat de slab incat la cel mai mic obstacol sau la o solicitare nefondata imediat (...) M-a facut mai puternica si sa am mai multa incredere in mine. Daca la inceput am fost un pic nedumerita de aceasta abordare, acum am mai multa incredere in mine, am mai multa incredere in echipa mea si in niciun caz nu o sa imi dau demisia", a declarat premierul, marti seara, la Antena 3, potrivit Digi24.