"La completul de 5 judecatori nu ajung romanii obisnuiti ci foarte putini: ministrii, senatori si deputati. Nu e vorba sa modifici o lege doar pentru cativa. De aceasta situatie, cei care erau in judecata au beneficiat deja pentru ca sunt liberi, doamna Udrea, domnul Sova. A mai ramas o singura persoana de care stim cu totii: domnul Dragnea, sa isi anuleze prima condamnare, sa poata sa fie prim-ministru, sa fie fericit, bucuros. Nu poti sa dai o ordonanta pentru un singur om. Poti sa indrepti abuzuri, asa cum am promis, pentru toata lumea", a declarat Victor Ponta.

Fostul premier a adaugat ca acelasi scop l-a avut si Ordonanta 13 din ianuarie 2017, si si-a exprimat neincrederea ca ministrul Justitiei va promova acum o ordonanta privind anularea hotararilor luate de completurile de 5 judecatori.

"Domnul Toader Tudorel, acest Ion Creanga al vremurilor noastre, a mai anuntat de vreo 60 de ori ca face, ca drege. Sa vedem ce face. Eu constat, insa, ca ideea sa dai o ordonanta pentru un om, e gresita. Asa a fost si cu Ordonanta 13. Il salva pe Dragnea si pe cativa oameni dar nu indrepta abuzurile. Tu ai zis in 2016 ca indrepti abuzurile. Eu cred ca domnul Dragnea vrea sa isi rezolve problema lui si toti ceilalti sa ramana cu dosare, cu condamnari, ca in felul acesta ii tine mai usor. Uitati-va la domnul Tariceanu, a venit cererea de la Parchet prin noiembrie. Il tine la Senat, cu dosarul, daca misca in front, ii da drumul, daca e cuminte, il mai tine. Nu poti sa te joci cu dosare", a declarat Victor Ponta.

Ponta: De doi ani, toata tara sta blocata cu dosarul lui Dragnea

In acelasi context, liderul Pro Romania a povestit despre o discutie pe care Liviu Dragnea ar fi avut-o cu un politician cu probleme penale din Neamt, in primavara acestui an, si in care ar fi spus ca nu va promova ordonanta privind gratierea si amnistia pentru ca l-ar fi salvat si pe Victor Ponta.

"Va spun prima si ultima data o conversatie a domnului Dragnea, prin primavara, cu o persoana din Neamt, nu-i dau numele, care a avut si ea probleme i-a zis: seful, domnul presedinte, nu dai amnistia si gratierea, ca sa scapam? Si i-a zis: dar ce, vrei sa scape Ponta? Pe mine m-au achitat 3 judecatori, nu a fost nevoie sa ma ajute Dragnea. Dar altii care fac vacantele cu el si se pregatesc de tribunale... Domnul Valcov are 8 ani pedeapsa... Dragnea nu vrea sa ii ajute ci sa ii tina in haturi, in ham pe toti si atunci, toata povestea asta e un joc penibil", a precizat Ponta.

"De doi ani de zile, toata tara sta blocata cu dosarul lui Dragnea. Am zis ca reparam abuzurile, nu s-a intamplat nimic. Cei care au comis abuzurile sunt bine-mersi, ceilalti vad si ei ce fac. De doi ani de zile tinem tara blocata, a trecut jumatate din mandatul actualului Parlament si nu facem altceva. Am si zis sa il gratieze pe Dragnea, sa scapam de de grija asta si sa putem sa guvernam tara. Nu stiu de ce nu il gratiaza Iohannis. Gratiaza-l, da-l incolo, sa plece in Brazilia si sa ne lase sa guvernam tara", a mai spus liderul Pro Romania.

In privinta ordonantei de urgenta care va modifica legea recursului compensatoriu, Victor Ponta a declarat ca ar fi buna o astfel de ordonanta dar ca de masurile de clementa nu trebuie sa beneficieze cei care au fost condamnati pentru fapte cu violenta.



"Eu nu am votat in Parlament legea recursului compensatoriu, am fost procuror atatia ani si stiu foarte bine ca masurile de clementa sunt bune, dar trebuie sa le asezi bine pentru ca altfel, daca le pui gresit, se intampla ce s-a intamplat. Evident ca recursul compensatoriu si orice masura de clementa nu trebuie sa priveasca in niciun caz infractiunile cu violenta: omor, talharie, viol, vatamari corporale grave - nu trebuie sa fie acoperite de nicio masura de clementa. Tocmai am semnat la Parlament sa facem sesiune extraordinara ca sa schimbam legea recursului compensatoriu, daca da ordonanta, cu atat mai bine", a declarat Victor Ponta.

Liderul Pro Romania s-a aflat in judetul Neamt in cadrul turneului politic pe care il face prin judete pentru a promova partidul.