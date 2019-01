Seful statului a spus ca este "cras neconstitutionala" ordonanta de urgenta anuntata de ministrul Justitiei prin care cei condamnati sa poata depune contestatii in anulare.

"Daca (Tudorel Toader - n.r.) doreste sa faca ceea ce a comunicat public, chestiunea e cras neconstitutionala", a afirmat Iohannis.

Klaus Iohannis a explicat ca o lege actioneaza pentru viitor si nu poate fi aplicata retroactiv.

"Exista cateva principii ancorate in Constitutie. Unul dintre ele e ca o lege actioneaza numai pentru viitor, legea nu poate sa functioneze retroactiv. In caz contrar, ar disparea orice urma de stabilitate, predictibilitate. PSD incearca sa caute solutii pentru politicienii lor cu probleme penale, in frunte cu seful lor de partid", a spus Iohannis, potrivit stirileprotv.ro.