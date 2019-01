"Dragi prieteni,

In urma cu 20 de ani m-am inscris in Partidul Social Democrat (PDSR la vremea respectiva), convins fiind ca social-democratia moderna reprezinta optiunea politica cea mai adecvata situatiei Romaniei. Partidul era in opozitie atunci, atat la nivel national, cat si judetean.

Timp de peste doua decenii, am fost un membru credincios al acestui partid, am muncit si am urcat treapta cu treapta, fara sa ard etape si intelegand asumarea fiecarui pas pe care l-am facut. Din 2012, in calitate de presedinte al Organizatiei Judetene Dambovita, am castigat TOATE bataliile politice, aducand PSD Dambovita in primele 5 organizatii din tara, recunoscuta drept una moderna, energica si deschisa catre societatea civila, catre oameni noi, de foarte buna calitate.

In luna noiembrie 2018, urmare a semnarii Scrisorii privind situatia Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea a decis excluderea mea in maniera pe care o cunoasteti, singura vina fiind delictul de opinie. De altfel, rand pe rand, lideri importanti ai acestui partid au fost exclusi sub diverse pretexte: Victor Ponta, Sorin Grindeanu, Valeriu Zgonea, Mihai Chirica, Marian Neacsu (sunt doar cateva exemple). Mandatul lui Liviu Dragnea la conducerea PSD va ramane stampilat de aceasta regula: eliminarea tuturor celor care au gandit altfel.

Motivele pentru care am ales sa vin alaturi de Victor Ponta:

Demersul judiciar pe care l-am initiat pentru a contesta excluderea din PSD este sortit esecului.

Politicile promovate de guvernarea PSD au indepartat partidul de valorile social-democrate si de Europa, fiind, multe dintre ele, haotice, lipsite de consistenta unui act de guvernare responsabil si, cel mai grav, puse in practica de oameni neprofesionisti.

De prea mult timp, agenda publica a acestei tari este dominata de problemele justitiei, deturnate de la fondul real catre dorinta lui Liviu Dragnea de a-si rezolva situatiile personale. Vulnerabilitatea juridica a liderului PSD a devenit si a partidului.

Mai mult, PSD a fost acaparat de o clica stransa in jurul lui Liviu Dragnea, oameni care nu au crescut in acest partid si nu l-au pretuit niciodata, pentru ei fiind doar o buna afacere personala.

Nu a fost o decizie usoara pentru mine, dar m-am alaturat unui proiect si unor oameni in care am #incredere.

Am fost abordat de toate partidele politice parlamentare, dar, dupa ce am cantarit suficient si am purtat discutii cu primari, consilieri judeteni si locali, membri si simpatizanti, oameni din judet, am hotarat ca drumul alaturi de PRO ROMANIA este cel mai compatibil cu mine.

Fac un apel catre primari, parlamentari, consilieri judeteni si locali, membri si simpatizanti, la toti cei care cred in nevoia de dezvoltare a acestei tari, la cei care cred in nevoia de dezvoltare a judetului Dambovita sa vina alaturi de mine, alaturi de noi. Cei care ma cunosc stiu ca nu vand iluzii si nu accept provocari pe care nu le pot indeplini. Asa va fi si acum!", a scris Tutuianu pe Facebook.