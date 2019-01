"Primele impresii. Am venit la Sibiu sa ma intalnesc cu colegii mei din PSD Sibiu, in locul in care lumea spune ca orasul lui Iohannis, judetul lui Iohannis, tara lui Iohannis, ceea ce nu este. Este un judet minunat, cu oameni minunati. Am si eu aici foarte multi prieteni si foarte multe rude. Dupa aceasta intalnire cu primarii si colegii nostri in teritoriu am ajuns la o concluzie comuna cu totii: ca aceste alegeri le vom castiga la europarlamentare si ca anul acesta vom da presedintele Romaniei si trebuie sa inteleaga inclusiv cei cu #rezist din afara sediului, care mi-au urat de bine si acum, ca epoca Iohannis ca si epoca Basescu se va sfarsi anul acesta", a spus Stefanescu, citat de digi24.ro.

De asemenea, el a tinut sa precizeze ca prietenii si colegii din Sibiu l-au informat ca in oras si in judet ar exista "o camarila" sustinuta de Raluca Turcan, precum si de seful statului.

"Aici in Sibiu, mi-au spus colegii mei si prietenii pe care ii am, este asa un fel de frica instaurata, un fel de ceata, un fel de sentiment de omerta, pentru ca cine vorbeste aici sau cine se leaga de inaltul ales si conducator, patimeste cate ceva. Si, mi-au spus colegii mei, ca se cam patimeste aici, in Sibiu, daca esti contra lui Iohannis si contra acestei camarile care incearca sa puna mana pe acest judet. Pentru ca e o camarila aici si trebuie ca sibienii sa inteleaga ca aceasta camarila nu are nicio legatura cu cetateanul de rand, cu omul care incearca sa isi faca o viata buna si ca cetateanul de rand nu a avut nimic de castigat de pe urma acestei camarile. Si cu toate crizele de isterie ale doamnei Raluca Turcan, care sustine toata aceasta camarila, locuitorii municipiului Sibiu si judetului Sibiu nu au nimic de castigat si ca singura lor speranta este ca partidul nostru sa castige alegerile locale in viitor", a adaugat el.