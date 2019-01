"Corect ar fi sa modifice Codul de procedura penala, daca vor sa faca juridic lucrurile, si sa introduca un text la contestatia in anulare care sa le permita celor condamnati ca acum, dupa decizia Curtii Constitutionale, sa faca o cerere la instanta si sa isi faca plangerile acolo. In urma deciziei CCR, trebuia sa se gaseasca o solutie, nu pot ramane decizii date de o instanta nelegal constituita. S-a deschis cutia Pandorei si este greu de inchis", a spus Zegrean pentru hotnews.ro.

In ceea ce priveste posibilitatii procurorilor de a face contestatia in anulare in privinta deciziilor de achitare, Zegrean subliniaza ca asemenea prevedere "a fost facuta pentru a da o nuanta de legalitate".

"Va fi o buba mare, daca fac la fel chiar e o mare problema, Ii preocupa sa il pedepsim pe cel care a prins hotul, ci nu pe hot. Conteaza cum a fost prins cel care a luat mita? Sunt situatii in care nu ai alte solutii decat inregistrari. Curtea Constitutionala nu a spus ca sunt nelegale inregistrarile, ci protocoalele. Ce faci cu traficul de stupefiante sau de persoane, unde singura proba este asta? Decizia de miercuri a CCR va conduce la inlaturarea probelor obtinute de procurori cu SRI in toate dosarele, nu doar in cele de coruptie, adica si in cele de omor, pornografie infantila, trafic de persoane sau trafic de droguri", a mentionat el.