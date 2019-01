In cadrul interviului, Lazar a explicat ca, in cazul protocolului din 2016, Curtea Constitutionala a decis ca fiind neconstitutionale doar cateva alineate, care erau colaterale, iar aceste alineate vor fi eliminate.



"Care este adevarul aici? As dori sa ma refer in primul rand la protocolul pe care l-am semnat personal. Cel din 2016 se referea la securitatea nationala si la problemele de aparare antitero. Noi facem parte din niste structuri euroatlantice. Noi avem niste obligatii in calitate de stat participant la aceste structuri euroatlantice de a proteja securitatea nationala si a altor state, de a combate terorismul. Cum e posibil ca cineva sa fure un document care este clasificat, intr-o institutie a statului roman si sa il arate la televizor ca un mod de a porni atacul impotriva Ministerului Public? Adica, asa cum se spune in termeni tehnici 'casus belli' - ca un caz de razboi: 'Iata, aveti ceva ce a incalcat Constitutia, voi in activitatea voastra nu respectati Constitutia si, prin urmare, sa pornim o procedura de revocare a procurorului general!'. Iata ca vine Curtea Constitutionala, care ne spune in esenta ca acest protocol privind securitatea nationala si lupta antitero este constitutional. Sunt cateva alineate in cateva articole, doua sau trei, care au fost declarate neconstitutionale si care nu sunt de esenta cooperarii. Sunt niste lucruri colaterale, pe care le vom elimina din acest protocol. Ele nici nu au fost puse in aplicare. Protocolul a fost realizat pentru a lucra in cadrul legal pentru a apara securitatea nationala a Romaniei", a afirmat Augustin Lazar.

"Protocolul in integralitatea lui nu a fost declarat neconstitutional. Cum e posibil sa il folosesti pe post de bumerang politic si sa arunci cu el catre capul Ministerului Public? Acum in capul cui se va sparge acest bumerang? Fiindca cineva trebuie sa raspunda. Daca ar fi fost declarat neconstitutional, am fi discutat alte lucruri, dar acest protocol in integralitatea lui a fost declarat constitutional si el poate si trebuie sa fie folosit in practica. (...) Cum e posibil si cine isi asuma raspunderea, dintre persoanele care l-au furat, l-au aratat la televizor, desi era document clasificat? Este o cauza in curs, dar s-ar putea ca presa sa se interese mai indeaproape asupra acestei cauze. Cum e posibil ca ministrul Justitiei sa vina si sa ceara demisia procurorului general pe baza exercitarii atributiilor de serviciu in mod legal? Ba, mai mult, sa produca o procedura de revocare care incalca grav dispozitiile legii in vigoare", a adaugat Lazar.

Procurorul general a mai spus ca acest protocol a fost "furat" si "aratat la televizor", iar ministrul Justitiei ii cere lui demisia, scrie Agerpres Pe 24 august 2018, Parchetul General a anuntat ca a deschis un dosar penal in legatura cu publicarea de catre Darius Valcov a unui protocol de colaborare intre SRI si Parchetul General.

Dosarul a fost deschis dupa ce Darius Valcov a postat pe Facebook un protocol de colaborare intre SRI si Parchet, referitor la "cooperarea pentru indeplinirea sarcinilor ce le revin", incheiat in decembrie 2016.

In spatiul public au aparut informatii ca protocolul publicat de Valcov ar fi fost sustras de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta, de unde provine si Adina Florea, propusa de ministrul Justitiei la sefia DNA.

Lazar: Unii procurori au parasit DNA; au obosit, sunt vulnerabili

a spus Lazar.

Procurorul general considera ca, in cazul procurorilor care i-au inregistrat pe alti procurori, a fost "un fel de a reactiona din partea cuiva care nu este in apele lui".



"Unii colegi au ajuns la o stare de oboseala si ar trebui sa se retraga de acolo. Ce credeti ca i-a determinat sa inregistreze pe cutare sau cutare, decat dorinta de a se apara oarecum in cazul in care ar surveni ceva? Solutia lui nu ar fi impartasita si sa arate ca el a facut tot posibilul sa instrumenteze acel dosar si sa afle un adevar, pe care el l-a vazut acolo. Dar cineva care este magistrat al Ministerului Public ar trebui sa aiba incredere in ceilalti care ii examineaza dosarul. (...) Unii colegi nu accepta o asemenea situatie si cred ca nu este o polita de asigurare. Este un fel de a reactiona din partea cuiva care nu este in apele lui tocmai cum trebuie", a apreciat Lazar.

"Unii procurori s-au retras. Au simtit ca este momentul sa se retraga. Eu am propus sa existe niste mandate pentru procurorii din structurile specializate. Nu numai pentru DNA, dar si pentru DIICOT. Iti exerciti un mandat, 3-4 ani sau 5 ani, si pe urma iti mai reorientezi activitatea. Nu este recomandabil pentru cineva sa lucreze numai intr-un loc, cu atat mai mult intr-un loc care este expus si care poate genera o stare de oboseala, de confuzie poate, care nu este favorabila nici pentru el, nici pentru institutie", a spus Lazar.

Procurorul general recomanda ca procurorii "vulnerabili" sa paraseasca DNA

El a explicat ca a propus, in trecut, ca procurorii de la DNA si DIICOT sa aiba un mandat de 3-5 ani, dupa care sa se retraga la alte parchete."Unii procurori au fost revocati din DNA pentru anumite conduite, care nu sunt in regula, iar in perioada urmatoare este posibil ca si alte persoane sa paraseasca DNA. Dar nu numai DNA. Sa stiti ca intr-o maniera similara se produc lucrurile si la DIICOT. Unele persoane care au obosit revin la unitatile de parchet de unde au plecat. Nu inseamna ca ii dam afara din Ministerul Public. Altii care s-au dovedit a fi vulnerabili pot fi revocati si chiar se recomanda ca actuala conducere a DNA sa faca demersurile necesare pentru a parasi DNA colegii care au vulnerabilitati.

Nu au nevoie DNA si DIICOT de sute de procurori. Au nevoie de un numar mai redus de procurori, oameni care din cand in cand sa fie schimbati, dupa ce si-au terminat mandatele, sa nu ramana blocati intr-un loc, pentru ca nu se recomanda nici in alte profesii sa te blochezi, sa te specializezi, pana ajungi sa stii totul despre nimic", a sustinut Augustin Lazar.

Ce spune Lazar despre sectia de anchetare a magistratilor

, a afirmat Lazar intr-un interviu la Digi 24.

El a explicat ca in actul fondator al Ministerului Public, din 1862, scrie ca "pe langa Inalta Curte functioneaza Ministerul Public".

"Daca vrea cineva sa faca o structura, nu poate s-o faca in exteriorul Ministerului Public, ea trebuie sa fie facuta in cadrul Ministerului Public, iar procurorul general al Romaniei este cel care coordoneaza toate structurile", a spus Lazar.

Intrebat de moderatorul emisiunii despre acuzatiile ministrului Justitiei potrivit carora procurorul general ar incerca sa impiedice functionarea Sectiei de anchetare a magistratilor, Lazar a afirmat ca nu are niciun interes sa impiedice functionarea unor structuri din cadrul Parchetului General.

"Sigur, daca procurorul general are o conduita care incalca legea, ea trebuie verificata, vazut daca este adevarat, dar nu sa venim cu afirmatii nereale, care in mod clar nu se pot verifica, fiindca nu este adevarat. Procurorul general este cel care dinamizeaza activitatea Ministerului Public, nu are niciun interes sa opreasca anumite structuri care functioneaza, sa nu functioneze la parametri maximi. (...) Este o informatie falsa", a declarat Augustin Lazar.