"In momentul acesta, oricum sunt uluit de ce constat si de faptul ca lucrurile astea s-au tinut sub pres atatia ani. Eu am intrat de cateva zile in posesia acestor date. Tocmai de asta, am iesit inainte de ziua de 29, iata, cu 10 zile inainte, pentru ca am considerat ca fiecare zi e importanta, fiecare zi in care ramane aceasta formula de calcul, pentru romani, e o povara.

Am considerat si consider ca e obligatia mea sa prezint datele, sa cer BNR sa schimbe formula de calcul. Pe 29, cand putem sa-l chemam pe dl Isarescu, pentru ca pana atunci e vacanta parlamentara, ca l-as fi chemat maine sa-i cerem oficial sa faca lucrul acesta, eu cred ca exista... nu stiu, oamenii acestia nu inteleg? Trebuie sa existe o raspundere in sensul acesta. Nu-ti pasa ca platesc oamenii in plus artificial", a declarat Daniel Zamfir, la interviul acordat pentru DCNews si DCBusiness.