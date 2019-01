Secretarul general al PSD, deputatul Eugen Nicolicea si ministrul Turismului, Bogdan Trif au participat luni, la o conferinta de presa la Sibiu, iar la intrarea in sediul organizatiei locale, din centrul orasului, au fost asteptati de zeci de protestatari in zona pe care oamenii au numit-o „libera de coruptie” si unde se intalnesc in fiecare zi. Protestatarii au scandat "PSD ciuma rosie", "Afara cu PSD din tara" sau "Rusine, rusine".

Cei trei au incercat sa poarte un dialog cu protestatarii, insa acestia au refuzat, informeaza Hotnews.ro.

Liderului PSD i s-a reprosat ca face parte din Guvernul Viorica Dancila, iar lui Codrin Stefanescu, oamenii i-au spus ca nu are ce sa caute in Sibiu. Dupa cateva momente in care au insistat sa discute, liderii PSD au plecat de la protest si au intrat in sediul partidului.