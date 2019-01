"Nu se dau ordonante si legi pentru interesul unei (sau catorva) persoane!!!

Noua Ordonanta de Urgenta anuntata este mai ticaloasa si mai golaneasca decat faimoasa Ordonanta 13 din 2017 !!!

Cea din Ianuarie 2017 se referea la niste fapte penale de care fusese acuzat Dragnea - dar macar se aplica la toti cei care aveau acuzatii similare!



Acum se da o Ordonanta care il ajuta DOAR pe Dragnea ( Elena Udrea, Dan Sova sau Constantin Nita au beneficiat deja de Decizia CCR). Dragnea vrea sa isi anuleze prima condamnare data de Completul de 5 in 2016 - iar in noul dosar unde a fost condamnat in prima instanta este multumit ca a primit cu ajutorul CCR si al CSM un Complet pe care el il considera “prietenos”!

Vreau sa inteleaga toti cei care nu stiu detaliile legale - la Completul de 5 judecatori de la ICCJ nu ajung oamenii obisnuiti; acesta judeca in apel doar parlamentari sau ministri! Nici macar din PSD si ALDE nu beneficieaza altcineva in afara de Dragnea.

S-au comis abuzuri in 2015-2016 / dar daca vrei sa le indrepti si sa faci dreptate atunci adopti legi care sa se aplice pentru toti cei care au avut de suferit / Dragnea vrea insa ca toti cei care au deja condamnari (inclusiv colegi de Partid sau patroni de presa), dar care nu au fost judecati de un Complet de 5 judecatori sa ramana in continuare cu problemele lor!

PRO Romania va milita pentru:

1. Ordonante si legi egale pentru toti cetatenii tarii - nu cu dedicatie pentru cativa puternici

2. Indreptarea tuturor abuzurilor si prevenirea in viitor a unor asemenea situatii

3. Pedepsirea celor vinovati de abuzuri

4. Intarirea si independenta institutiilor anticoruptie din Romania!", a scris Victor Ponta pe Facebook.