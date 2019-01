Tudorel Toader a mai anuntat si o a doua ordonanta de urgenta in legatura cu protocoalele incheiate cu SRI, insa a precizat ca asteapta motivarea Curtii Constitutionale.

"Am pregatit un proiect de ordonanta de urgenta pentru repunerea in termen a tuturor celor care au fost condamnati de catre complete nelegal constituite. Si vor putea face contestatie in anulare, repusi fiind in termen prin ordonanta, iar instanta, in complet legal constituit, ii va judeca si daca vor fi vinovati vor plati, daca nu vor fi vinovati, sigur nu exista temei sa plateasca. Aceasta este o prima si imediata masura. A mai declarat Curtea neconstitutionala si constituirea sau incheierea acelor protocoale. Asteptam motivarea deciziei Curtii, vedem dezlegarea pe care o vor da judecatorii constitutionali si in functie de care, probabil, vom proceda in aceeasi masura sa le dam posibilitatea juridica legala sa verifice dosarul, sa fie contestat, sa verifice daca urmarirea penala a fost facuta pe probele legale din Codul de procedura penala sau a fost facuta pe langa procedura penala, pe baza de protocoale si de catre organe judiciare care nu sunt abilitate in urmarirea penala (...). Ordonanta de urgenta pentru contestatia in anulare de catre cei condamnati definitiv, care au pierdut termenul de contestatie, condamnati in complete nelegal constituite, asta e una. Doi - asteptam decizia si, in functie de dezlegarea judecatorilor, cel mai probabil vom proceda la fel (...) Ordonanta este pregatita", a spus Toader, intr-o interventie telefonica la Romania TV, potrivit Agerpres.

Intrebat daca ordonanta privind contestatia in anulare va fi data saptamana viitoare, Toader a precizat: "Nu decid eu momentul. Eu propun solutia. Eu am facut draftul de ordonanta, doamna prim-ministru va decide. Dar ce cred eu, in cel mai scurt timp posibil".

Toader a spus ca se va intalni luni cu premierul Viorica Dancila si se va decide "ceea ce este de facut"

", a mai afirmat Toader.