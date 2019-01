Sorina Pintea: Nu suntem foarte departe de declararea epidemiei de gripa

Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, recomanda, in contextul cresterii numarului cazurilor de gripa, ca persoanele care prezinta simptome sa se adreseze medicului de familie, sa nu mearga in colectivitate sau in locuri aglomerate, iar in scoli sa se faca triaj epidemiologic.