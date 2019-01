"Indicele la care sunt calculate ratele romanilor cu credite in lei este aranjat, este trucat printr-o intelegere intre bancile comerciale cu stiinta si implicarea directa a Bancii Nationale a Romaniei. (...) Cer Bancii Nationale a Romaniei ca de maine sa opreasca acest mecanism prin care ROBOR-ul este calculat astazi, mecanism care umfla intr-un mod artificial ratele romanilor. Prin parghiile pe care le are BNR sa stabileasca ca acest ROBOR sa se calculeze in functie de tranzactiile care se fac, pentru ca aia este valoarea reala, de piata, la care se fac tranzactiile si nu in functie de cotatii. (...) ROBOR este o intelegere intre bancile comerciale, nu este rezultatul unei piete libere, asa cum ne-au explicat de atatea ori oficialii BNR. Este o intelegere care se face pentru a acoperi pierderile din speculatiile financiare ale bancilor comerciale, pierderi care sunt puse pe spinarea celor care au credite in lei", a declarat duminica intr-o conferinta de presa presedintele Comisiei economice din Senat, Daniel Zamfir, potrivit Agerpres.

El spune ca vor fi demarate, pe 29 ianuarie, audieri la Comisia Economica din Senat la care vor fi invitati guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, dar si alti factori implicati.

"Informatiile pe care le am vor face obiectul audierilor pe care le voi demara la Comisia economica a Senatului incepand cu data de 29 ianuarie, audieri la care vor fi invitati sa prezinte explicatii guvernatorul BNR, presedintele Consiliului Concurentei si alti factori implicati", a spus Zamfir.

Senatorul sustine ca detine documente care fac obiectul unei investigatii care a fost demarata in 2008 de Consiliul Concurentei

", a spus Zamfir.

El afirma ca BNR poate interveni sa limiteze, sa scada cursul ROBOR, dar "intervine atunci cand vrea si nu intervine atunci cand nu vrea". "Intrebarea care se pune este de ce aceasta, are un interes politic Banca Nationala? Cand a vrut sa il ajute pe Basescu, Mugur Isarescu a intervenit si a tinut ROBOR-ul jos, acum, cand nu ii place Guvernul Dancila, nu poate interveni?", a conchis Daniel Zamfir.