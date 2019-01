"Progresul este realizat prin cercetare, inovare, iar punerea in lumina a noilor tehnologii si valorificarea acestora ne vor da speranta pentru viitor. 'Coeziunea, o valoare europeana comuna', motto-ul Presedintiei romane a Consiliului UE si prioritatile legate de inovare si digitalizare reprezinta angajamentul nostru pentru intarirea rolului Uniunii Europene la nivel global, astfel incat solutiile inteligente pentru agricultura sa devina o realitate in intreaga lume", a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea, in interventia sa in cadrul forumului desfasurat pe 19 ianuarie 2019.

El a subliniat importanta temei alese si faptul ca trebuie sa existe un efort comun pentru luarea deciziilor pentru conectivitate, pentru investitii in lantul de valori agricole si neagricole si grija fata de natura, in scopul de a moderniza fermierul de oriunde si de a-l ajuta sa fie conectat la orice informatie prin digitalizare.

Potrivit unui comunicat al MADR remis Agerpres, scopul forumului desfasurat la Berlin este de a identifica strategii politice comune, de a initia si de amonitoriza un proces international, precum si de a promova schimbul dintre factorii politici, operatorii economici, comunitatea stiintifica si societatea civila.

Forumul dedicat digitalizarii agriculturii a fost organizat de Ministerul Federal al Agriculturii si Alimentatiei din Germania

Romania participa in acest an la "Saptamana Verde" cu un stand de 335 mp, in concept unitar - institutii publice si mediu privat, din care ministerului de resort ii vor fi alocati 60 mp.

MADR si-a propus sa promoveze si sa ofere spre degustare mostre din produse inregistrate pe scheme de calitate europene sau in curs de inregistrare, respectiv Salam de Sibiu -IGP, Telemea de Ibanesti - DOP, Magiun de prune Topoloveni -IGP, Novac afumat din Tara Barsei -IGP, Scrumbie de Dunare afumata - IGP, Carnati de Plescoi - IGP, Cascaval de Saveni - IGP, Telemea de Sibiu - IGP, Salata cu icre de stiuca de Tulcea - IGP, Salata traditionala cu icre de crap - STG, Placinta dobrogeana - IGP, precum si produse inregistrate pe scheme de calitate nationale.

Expozitia 'Saptamana Verde 2019' reprezinta atat o platforma de afaceri, cat si un festival al traditiilor gastronomice si folclorice cu impact mediatic de anvergura in Europa, cat si pe plan mondial. Peste 400.000 de vizitatori au trecut pragul expozitiei in anul 2018.