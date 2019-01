Inregistrarea unor progrese semnificative in domeniul serviciilor financiare reprezinta o prioritate a Romaniei in Consiliul Afacerilor Economice si Financiare.

"Este un inceput promitator de mandat la Presedintia Consiliului Uniunii Europene. Sunt convins ca vom face o impresie buna si vom demonstra ca echipele de experti din Ministerul Finantelor Publice, precum si din celelalte ministere de linie sunt pregatite si se vor ridica la nivelul de performanta asteptat de la o presedintie de succes", a subliniat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, potrivit Agerpres.

Cele 6 dosare aflate in trialog in acest moment sunt in diferite stadii de progres

De asemenea, Presedintia romana finalizeaza procesul de adoptare a regulamentului privind platile transfrontaliere (CBP), cel referitor la produsele pan-europene de pensii personale (PEPP) si pachetul de reducere a riscurilor in sectorul bancar.

Conform comunicatului MFP publicat pe site-ul institutiei, ministrul roman de finante a avut deja la Strasbourg, intrevederi cu Pervenche Beres si cu Othmar Karas, co-raportori pe dosarul privind revizuirea sistemului de supraveghere financiara europeana si membri ai Comisiei pentru Afaceri economice si monetare (ECON) din Parlamentul European.

Totodata, ministrul roman de finante a discutat si cu Isabelle Thomas, membru in Comitetul Bugete din Parlamentul European, despre negocierile pe marginea cadrului financiar multianual. Cei doi oficiali au convenit ca vor incerca sa avanseze cat mai mult posibil in negocierile dintre Consiliul Uniunii Europene si Parlamentul European, mai ales in ceea ce priveste propunerile sectoriale pentru care s-a stabilit deja o abordare generala sau un mandat partial in timpul Presedintiei austriece.