"Viorel, „neputinciosul guraliv” constructorul de autostrazi!



Inteleg ca „neputinciosul guraliv” Victor Viorel Ponta, doctor plagiator, a glasuit ca cel care l-a impiedicat sa faca autostrada Comarnic – Brasov ar fi fost Basescu.

Pai, sa vedem. In 2000, cand am plecat de la Ministerul Transporturilor, am lasat la 4 benzi traseul de la Bucuresti pana la Comarnic, iar tronsonul Comarnic – Brasov reabilitat, adica drumul consolidat si la pante extins la trei benzi.

Oare pricepe „neputinciosul guraliv”? In anul 2000, Bucuresti – Comarnic avea patru benzi (scria pe semnalizari rutiere „aici sunt banii dumneavoastra”), iar Comarnic - Brasov era reabilitat. Pentru atat au fost bani la acea vreme, cind nimeni nu ne inghesuia cu bani nerambusabili de la UE.

Mai mult, cand „neputinciosul guraliv” devenea premier, in mai 2012, guvernul Boc a lasat terminata autostrada Bucuresti – Ploiesti.

In aceste conditii, „neputinciosul guraliv” si „plagiator glorios”, pe numele sau de scena Victor Viorel Ponta, nu a fost capabil sa construiasca nici macar un metru de drum la 4 benzi dincolo de Comarnic, desi a fost premier din aprilie 2012 pana in noiembrie 2015.

A mintit oamenii ca mareste acciza la combustibil ca sa construiasca autostrazi, si-a pus panarama de prieten, pe numele lui Dan Sova, ministru peste autostrazi si se angajau amandoi sa doarma in cort prin munti pana la terminarea autostrazii Comarnic – Brasov.

Si, cand colo ce sa vezi. „Neputinciosul guraliv” a bagat banii din acciza suplimentara la combustibil in buzunarul clientelei PSD si a pierdut si cofinantarea de la BEI + BERD.

Si, uite asa „neputinciosul guraliv” a reusit marea performanta sa nu faca in mandatul lui „glorios” nici macar un metru de drum la patru benzi de la Comarnic spre Brasov.

Iar, daca cineva l-a blocat pe Ponta sa construiasca autostrada Comarnic – Brasov, acel cineva se numeste „incompetenta proprie”. Sau poate spune „neputinciosul guraliv”, daca tot are chef de vorba, de ce au retras BEI si BERD finantarea pentru autostrada Comarnic –Brasov?", a scris Traian basescu pe Facebook.