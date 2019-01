VIctor Ponta a precizat ca nu trebuie sa distrugi o institutie anticoruptie pentru ca au existat cativa procurori care au comis abuzuri, acesta facand referire la procurorii din cadrul DNA Ploiesti, Lucian Onea si Mircea Negulescu.

"Abuzuri exista in fiecare sistem. Sunt parti rele pe care trebuie sa le vindeci. In sanatate probabil exista medici rai, in invatamant, profesori rai! Nu distrugi sistemul! Nu inchizi toate scolile pentru ca doi profesori sunt rai, nu inchizi toate spitalele pentru ca trei medici gresesc. Nu distrugi ideea de institutie anticoruptie pentru ca Onea, Portocala si ceilalti intr-adevar au comis abuzuri. Ii sanctionezi drastic pe respectivii, nu au patit nimic deocamdata, dupa care lasi sistemul sa functioneze pentru ca in 2019 este cea mai grava coruptie din 1995 incoace. Spre deosebire de coruptia care inainte functiona cu geanta cu bani, cu plicul, cu contractul, acum se fura cu ordonanta de urgenta, cu Hotararea de Guvern si cu decizii ale ministrilor. Va dau un singur exemplu: s-a dat Ordonanta 114, s-a spus ca se plafoneaza pretul gazelor din intern. Stiti cine beneficiaza? Firma InterAgro din Teleorman", a declarat Victor Ponta, potrivit Realitatea.net.