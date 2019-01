"Eu am trei temeri foarte mari la ceea ce se poate intampla in viitor vizavi de pensionari, salariati, studenti si chiar tinerii intreprinzatori. In prima faza, am vazut in perioada 2017- 2018 declaratii din ce in ce mai alarmiste catre populatie ca nu sunt bani de salarii si nu sunt bani de pensii. S-a demonstrat contrariul, ca am si platit salariile la timp, ca am platit pensiile la timp, indemnizatiile, tot ce inseamna prestatii sociale. Mai mult, majorandu-le. Parerea mea este ca aceasta lamentare colegii din Opozitie o vor folosi in momentul in care sa spunem ca in 2020 vor veni la guvernare si expresia lor va fi: 'Noi v-am spus de atunci ca nu sunt bani'. Vor ingheta salariile sau pensiile sau, mai rau, sa faca ceea ce au facut, si anume sa le taie", a afirmat Budai, potrivit Agerpres.

Ministrul Muncii sustine ca PNL ar putea recurge, in eventualitatea preluarii guvernarii, la taierea unor subventii pentru studenti sau eliminarea finantarilor pentru programe precum Start-up Nation.

"A doua temere este legata tot de una din declaratiile lor prin care spun ca noi nu trebuie sa mai avem subventii. Ce inseamna subventii? Poate nu constientizeaza colegii liberali. Nu mai acorda burse studentilor? Nu mai acordam transport gratuit studentilor? Trebuie sa ne gandim foarte bine atunci cand facem o declaratie in spatiul public. A treia temere este legata de ajutoarele de stat, ca nu vor mai trebui sa existe. Ce inseamna ajutoare de stat? Iar le spun colegilor ca poate nu constientizeaza. De exemplu, Start-up Nation este o schema de ajutor de stat, o schema agreata de Uniunea Europeana, este o schema prin care mii si zeci de mii de locuri de munca s-au creat, iar mii de tineri si-au putut crea o afacere", a adaugat Marius Budai.