"Romania, in momentul de fata, are cel mai incompetent guvern de dupa Revolutie. Acest guvern este praf in principalele domenii de dezvoltare si functionare ale Romaniei. Cele doua ministere la care se incapataneaza domnul Dragnea sa propuna niste persoane care nu au alte calitati decat obedienta politica si serviciul in slujba PSD, sunt propuse pentru ministere vitale in functionarea cat de cat sanatoasa, atat cat va mai rezista acest guvern. Deci, propunerea mea si solicitarea mea este ca (...) domnii Dragnea si Tariceanu sa isi bage picioarele in apa rece si sa incerce, chiar daca li se rupe inima, sa propuna doi oameni competenti care intr-adevar sa poata gestiona masurile pentru Romania in aceste domenii vitale, dezvoltare regionala si transporturi", a declarat Raluca Turcan, vineri, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres.

Raluca Turcan considera "constitutional si necesar" refuzul presedintelui Klaus Iohannis de a-i numi ministri pe Mircea Draghici si Lia Olguta Vasilescu.

Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis, joi, o scrisoare premierului Viorica Dancila in care argumenteaza ca propunerile de numire pentru Ministerul Dezvoltarii si Ministerul Transporturilor, Lia Olguta Vasilescu, respectiv Mircea Draghici, in continuare, nu fac dovada indeplinirii conditiilor de legalitate, astfel incat sa li se poata da curs.