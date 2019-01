Citu: Cand prostia este ridicata la rang de demnitate, in guvern, ne costa

Florin Citu sustine ca Liviu Dragnea, Darius Valcov si Eugen Teodorovici au justificat noile taxe printr-un discurs nationalist, iar ictimele acestor taxe vor companiile romanesti. Senatorul liberal este de parere ca in momentul in care "prostia este ridicata la rang de demnitate, in guvern, ne costa".