"Inca de la inceputul mandatului meu am spus ca este important sa folosim acesti bani in interesul si beneficiul cetatenilor. (...) Am facut tot ce a depins omeneste posibil pentru imbunatirea ratei de absorbtie. Sunt putin dezamagita de ritmul lent in care s-au derulat si implementat programele de catre Romania.(...) Cand am preluat mandatul absorbtia era de 47%, acum este de 18% net pe lucrari efectuate. Potrivit responsabilitatii partajate, UE asigura finantarea pentru proiecte de calitate, dar cand vine vorba de realizarea proiectelor si implementarea lor, responsabilitatea este suta la suta a statelor membre. In ultima perioada am creat mai multe planuri de actiune impreuna cu autoritatile romane pentru a imbunatatii calitatea si implementarea proiectelor.

Va fi o negociere nu usoara, dar sunt increzatoare ca vom putea ajunge la un acord inainte de Summit-ul de la Sibiu, daca nu, va trebui sa asteptam dupa alegerile PE si, din pacate, daca proiectul de buget va fi alocat dupa aceste alegeri riscam sa nu putem incepe la timp implementarea proiectelor de la 1 ianuarie 2021 si sa avem intarzieri din cauza adoptarii tarzii a legislatiei", a declarat Cretu, citata de hotnews.ro.