"Candidez pentru alegerile PE din partea Pro Romania, care are un proiect ambitios de dezvoltare a Romaniei, cu oameni competenti si profesionisti. Am fost si raman o social-democrata europeana convinsa si cred ca singura sansa de dezvoltare a Romaniei este in interiorul unei UE puternice si echitabile, unde ne trebuie aliati si prieteni si cred ca aceasta tactica de atac din partea noastra ne va costa pe toti. Vreau sa va spun ca cred ca lumea cunoaste ce am facut, (...) tot ce am facut a fost pentru Romania si romani si imi doresc sa fac acest lucru si in continuare. (...)

Ii respect, in continuare, pe membrii PSD, dar ii rog sa inteleaga ca aceasta decizie a mea este o delimitare clara de actuala conducere a acestui partid, care, stiti foarte bine, in ultimii ani a minimizat munca si eforturile noastre, a celor care am incercat sa ajutam Romania din afara, culminand cu atacuri si jigniri personale la adresa mea si a colegilor din Comisia Europeana", a declarat Corina Cretu, citata de digi24.ro.

Alegerile europarlamentare vor avea loc pe 26 mai.