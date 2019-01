"«In prima saptamana a sesiunii parlamentare, USR va solicita in Biroul permanent ca ministrul Teodorovici sa vina in fata Parlamentului si sa ne explice care a fost ratiunea pentru care a fost adoptata ordonanta lacomiei. Economia romaneasca sufera din cauza masurilor iresponsabile si fara studiu de impact luate de PSD-ALDE prin aceasta ultima ordonanta de urgenta din 2018», a declarat presdintele USR Dan Barna.

De altfel, USR ii cere ministrului Finantelor sa abroge OUG-ul lacomiei, precum si OUG-ul cadru pentru constituirea Fondului Suveran. Cele doua OUG-uri inseamna sfarsitul cresterii economice si inceputul unei crize economice fara precedent.

In plus, USR ii cere ministrului Finantelor sa respecte legea si sa comunice date corecte pentru executia bugetara din 2018 si sa prezinte urgent propunerea de buget pe 2019, care, conform legii, trebuia prezentata in noiembrie 2018 cel tarziu.

«Cerem Guvernului sa revina la colaborarea cu partenerii reali ai Romaniei, cu UE si SUA, sa foloseasca fonduri europene si sa inceteze cu aceste fantasme de parteneriate publice-private ruso-chinezesti prin care interesele reale strategice ca membru al UE sunt semnificativ sabotate», a conchis presedintele Dan Barna", se arata intr-un comunicat al formatiunii.