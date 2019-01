"Am inteles ca imi cere (n.r. - presedintele Iohannis) dovada ca nu sunt incompatibila. (...) De fiecare data s-au facut aceste verificari. Se fac de agentiile de specialitate, de ANI. Eu am transmis cv-ul din care reiesea faptul ca nu am nicio incompatibilitate, sub semnatura, nu asa cum spune presedintele. Maine o sa-i facem si prin notar, daca asa se cere. Si eu si Mircea Draghici suntem programati maine la 9,00 la notar (...), in conditiile in care legea spune ca daca ai totusi o incompatibilitate ai un termen de 15 zile ca sa iesi din starea de incompatibilitate, adica sa te retragi din functia care ar fi incompatibila. Bineinteles ca nici legea asta nu mai conteaza la presedintele Klaus Iohannis, Dumnealui vrea sa nu fim incompatibili de acum. Nu fac misto! Domnul presedinte Klaus Iohannis face misto, si nu de noi, ca persoane, pana la urma, ci de doua ministere care la ora actuala nu au ministri. Din pacate, suntem intr-o situatie foarte problematica pentru Romania, dupa preluarea presedintiei (n.r. - Consiliului UE)", a afirmat Olguta Vasilescu joi la Romania TV.

Ea a prezentat la postul amintit cartea sa de identitate, subliniind ca a transmis-o si sefului statului.

"I s-a transmis (n.r. - presedintelui) copie dupa cartea mea de identitate, ceea nu s-a mai intamplat pana acum, este unic in istoria postdecembrista sa ceri la numirea unui ministru sa-ti prezinte documente justificative. (...) Sa nu uitam ca eu am fost in trei guverne si de trei ori am avut decret semnat de presedintele Klaus Iohannis. (...) Nu stiu de ce platim atatea servicii pe care le are in subordine domnul presedinte, care banuiesc ca ar fi aflat... Eu i-am transmis cartea de identitate. (...) Sunt cetatean roman, cu domiciliul in Romania, in Craiova. De asemenea, am scos si certificatul de cazier judiciar, pe care l-am transmis Guvernului inca de acum o saptamana. Nu s-a pus la dosarul care s-a transmis presedintelui Klaus Iohannis, dar s-a certificat prin semnatura doamnei prim-ministru ca acesta exista. Se pare ca nu o crede pe doamna prim-ministru ca exista", a afirmat Vasilescu.

Potrivit acesteia, dupa revolutie, toti presedintii au acceptat ministri "sub semnatura certificata a premierului ca indeplinesc toate conditiile de legalitate".

Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis joi o scrisoare premierului Viorica Dancila in care argumenteaza ca propunerile de numire pentru Ministerul Dezvoltarii si Ministerul Transporturilor, Lia Olguta Vasilescu si, respectiv, Mircea Draghici, in continuare nu fac dovada indeplinirii conditiilor de legalitate, astfel incat sa li se poata da curs, scrie Agerpres.

Secretarul general al Guvernului, Toni Grebla, a declarat joi ca probabil in zilele urmatoare vor fi trimise la Cotroceni cazierul Olgutei Vasilescu si cel al lui Mircea Draghici, dar a opinat totodata ca presedintele Klaus Iohannis isi va mentine "atitudinea" fata de nominalizarea celor doi la Ministerul Dezvoltarii si Ministerul Transporturilor, motiv pentru care este posibila sesizarea Curtii Constitutionale.