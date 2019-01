"A fost o majoritate larga a grupurilor pro-europene. Grupul nostru, al Partidului Popular European, a decis ieri (miercuri), in sedinta de grup, ca vom sustine acest raport, eu am votat in favoarea lui pentru ca este bun pentru oamenii cinstiti. Pozitia grupului PPE a fost favorabila, la fel ca si cele ale social-democratilor (S&D), ALDE si grupului Verzilor. Cine a fost impotriva? Euroscepticii lui Marine Le Pen, euroscepticii din grupului lui Nigel Farage care iata ca isi scot tara din UE si vedem ce necazuri au generat, polonezii de la guvernare ai partidului lui Kaczynski, pentru ca polonezii din partidul lui Donald Tusk aflati la noi in grupul PPE au votat in favoare si probabil cativa socialisti, probabil niste socialisti bulgari si socialistii din Romania", a spus Muresan dupa votul de aprobare a raportului cu 397 de voturi pentru si 158 impotriva.

"Astazi, PSD a dovedit din nou ca este parte a euroscepticilor din Parlamentul European.A respins acest mecanism al Comisiei Europene alaturi de euroscepticii lui Marine Le Pen, alaturi de euroscepticii lui Nigel Farage, care si-au scos tara din UE, alaturi de euroscepticii aflati la guvernare in Polonia. Astazi, prin votul dat impotriva acestui mecanism european care apara valorile europene, PSD-ul a dovedit din nou ca este un partid eurosceptic, izolat in PE, si ca-i are de partea sa doar pe cativa alti eurosceptici care nu reusesc sa influenteze in bine deciziile Romaniei. Eu am votat pentru acest mecanism, PSD-ul izolat impotriva, se vede din nou clar ca PSD nu poate obtine nimic pentru romani in Europa. PSD este intr-o mica minoritate de eurosceptici, izolati, in timp ce grupul social-democrat a votat, asa cum se cuvine, in favoarea acestei propuneri pro-europene a Comisiei Europene", a mai declarat Siegfried Muresan, care este purtator de cuvant al PPE.

Potrivit listei finale a voturilor nominale, europarlamentarii romani din grupul PPE Daniel Buda, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Mureasan, Cristian Preda si Theodor Stolojan sunt printre cei care au votat in favoarea raportului, la fel ca eurodeputata Monica Macovei, membra a grupului Conservatorilor si Reformistilor Europeni (ECR), si ca Damian Draghici (S&D), scrie Agerpres.

In schimb, eurodeputatii social-democrati Andi Cristea, Doru Frunzulica, Dan Nica, Ioan Mircea Pascu, Emilian Pavel, Razvan Popa, Ciprian Claudiu Tanasescu, Claudia Tapardel si Gabriela Zoana au vot contra raportului, la fel ca si Maria Grapini, din grupul S&D.

Tot impotriva raportului respectiv au votat Norica Nicolai (membra a grupului europarlamentar ALDE), Csaba Sogor si Iuliu Winkler (ambii din grupul PPE).