"Prin dezbaterile de astazi USR deschide un program de guvernare. O sa venim cu solutii, pentru ca in momentul de fata nu mai este un lucru neclar pentru nimeni ca acele cartonase colorate, numite de PSD program de guvernare, au fost o mare minciuna. Ceea ce li s-a promis romanilor in 2016 nu doar ca nu s-a intamplat - acel nivel de trai minunat pentru romani -, dar suntem acum mai departe ca niciodata de aderarea la euro si de inima Europei. Daca in 2016 eram la jumatate de muchie de indeplinirea tuturor conditiilor pentru ca Romania sa poata adera la euro, in momentul de fata suntem foarte departe si politic si economic, iar perspectivele sunt unele cu adevarat ingrijoratoare. USR va veni cu solutii concrete, agenda Romaniei nu mai poate ramane in sfera Justitiei", a afirmat Dan Barna.

El a spus ca USR va vorbi in perioada urmatoare despre solutiile pe care le propune, despre ceea ce trebuie facut in Romania, ceea ce Uniunea va face in momentul in care va veni la guvernare, scrie Agerpres.

"De altfel, aceste documente de analiza si solutii se numesc 'USR repara dupa PSD'", a adaugat Barna.

Andrei Caramitru, care va face expertiza programului economic al USR, a sustinut ca in 2019 Romania va fi lovita de "trei mari valuri". "Primul este cel legat de economia Europei, care este in cadere libera. In ultimele luni, Germania, Franta si Italia au avut PIB-ul la limita recesiunii tehnice. Criza va veni si in Romania, industria noastra va avea de suferit, dat fiindca este tinuta sub asediu chiar de catre propriul guvern. Al doilea punct este cel legat de iresponsabilitate: efectele OUG-ului fiscal vor fi dramatice. Preturile vor creste pentru a compensa taxele, au inceput deja sa o faca, creditarea va scadea si leul va continua sa se deprecieze. Cel putin un milion de angajati sunt deja direct afectati. Al treilea val este cel legat de incompetenta: deficitul bugetar este scapat de sub control. Ministerul de Finante nu reuseste sa inchida cifrele nici cu o crestere imaginar ipotetica de 5,5%. Cu o crestere economica realista, deficitul poate sa atinga 5 - 7% din PIB - o gaura de 20 - 30 miliarde de lei peste deficitul maxim de 3%. Criza anterioara din 2008 a fost declansata de o gaura de doar 5 miliarde - pentru comparatie", a afirmat Andrei Caramitru.

Deputatul USR Claudiu Nasui a prezentat solutiile Uniunii pentru cand va veni la guvernare, printre acestea numarandu-se anularea OUG pe fiscalitate si fond suveran, anularea "proiectelor iresponsabile" PPP si folosirea prioritara a fondurilor europene, reforma Codului fiscal, reorganizarea aparatului administrativ si diminuarea cheltuielilor bugetare ineficiente din administratie, mai ales prin eliminarea pensiilor speciale, alinierea imediata a legislatiei penale cu recomandarile europene, descentralizarea finantelor publice, depolitizare si profesionalizare in institutiile statului.

USR propune si realocarea investitiilor din infrastructura catre proiectele strategice, consolidarea independentei energetice a tarii, cu preturi rezonabile pentru consumatorii interni.