"Si parlamentul, si guvernul, si viata politica romaneasca este blocata de doi ani de zile de aceste discutii ipocrite - unii zic cu abuzuri, altii zic ca... Domnule, e vorba, de fapt, despre viata lui Dragnea. De doi ani de zile, si in parlament, si la guvern, si la televiziuni, ne batem - unii zic ca sunt pentru anticoruptie, altii zic ca sunt impotriva abuzurilor-, dar, de fapt, totul este despre viata lui Dragnea. Si in aceasta batalie pentru viata lui Dragnea, dam intr-o parte si crapa in alta parte. Este foarte clar, si prin recursul compensatoriu, si prin numirile politizate din politie, si prin lipsa de investitii in zona de informatii-, (...) toate astea ne duc la o situatie exploziva legata de siguranta cetateanului", a spus fostul premier, citat de jurnalul.ro.

In legatura cu Legea recursului compensatoriu, Ponta precizeaza ca ar propune masuri de clementa cu efect negativ.



"Nu am votat acea lege, pentru ca spre deosebire de majoritatea covarsitoare a colegilor parlamentari, am o activitate de procuror inainte si cunosc mai bine ce inseamna. Exista masuri de clementa care au efect pozitiv, exista masuri de clementa, asa cum s-a intamplat acum, care au un efect evident negativ.

Clementa e buna, in anumite cazuri, in altele, clementa este o incurajare in a comite din nou fapte penale", a adaugat el.