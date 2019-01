"O precizare. Autorul faptei de la Medias nu face parte din categoria celor ce au beneficiat de prevederile legii privind recursul compensatoriu", a anuntat Tudorel Toader in cadrul unei conferinte de presa.

Un tanar a fost ucis, in noaptea de 12/13 ianuarie, in fata unui bar in municipiul Medias, trei barbati fiind arestati in acest caz.

Parchetul de pe langa Tribunalul din Sibiu sustine ca doi dintre agresori au fost eliberati in baza recursului compensatoriu, iar cel de-al treilea fiind, de asemenea, recidivist, scrie Agerpres

"In urma cercetarilor efectuate in cauza s-a stabilit ca in noaptea de 12/13.01.2019, in jurul orei 0,40, numitii R.M. (in varsta de 30 de ani, nascut in municipiul Blaj, judetul Alba, recidivist, eliberat la data de 25.05.2018, cu un rest de executat de 777 zile), O.O.I. (in varsta de 38 de ani, nascut in municipiul Medias, judetul Sibiu, cu antecedente penale), A.P. (in varsta de 34 de ani, nascut in municipiul Alba Iulia, judetul Alba, recidivist, eliberat la data de 13.06.2017 cu un rest 423 zile) si altii s-au deplasat in clubul Serabeva din Medias. In jurul orei 1,05, un grup format din 10 persoane de sex masculin patrunde in club si se indreapta direct catre masa ocupata de cei de mai sus, din acest grup facand parte victima F.M.A. (in varsta de 25 ani, nascut in municipiul Medias, judetul Sibiu). Imediat, intre cele doua grupuri are loc o altercatie in cadrul careia este lovit martorul C.I., precum si R.M. Vazand ca R.M. se indreapta catre ei cu un cutit, membrii grupului din care facea parte si victima parasesc clubul si o iau la fuga catre poarta imobilului aflata la aproximativ 20-30 de metri departare de club, acestia fiind urmati imediat de catre R.M., O.O.I., A.P., precum si de celelalte persoane", a declarat prim-procurorul Ion Vestemean.