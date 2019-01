"Prin aceasta lege, PSD incerca sa blocheze posibilitatea presedintelui de declansa un astfel de referendum cu ocazia primelor alegeri si presedintele a contestat acest articol pe buna dreptate, spun eu, pentru ca nu exista niciun temei pentru care un referendum sa nu se poate faca odata cu alegerile. Din considerentele logistice, ca sa luam cel mai simplu, modalitatea de a nu mai irosi bani, in momentul in care se organizeaza un referendum odata cu alegerile costurile ar fi cam aceleasi.

USR isi mentine solicitarea adresata presedintelui Romaniei de a organiza cat mai curand posibil referendumul pe justitie, pentru ca Romania este tinuta captiva de doi ani in subiectul justitiei. In momentul in care ar avea loc un astfel de referendum, cetatenii, in mod democratic, ar spune daca ei considera ca viziunea de dezvoltare Liviu Dragnea, conform caruia hotii trebuie sa conduca un stat cu mandrie si sa creeze acest model pentru tineri, este varianta pe care o vor sau romanii vor un stat european democratic in care hotii sa stea la puscarie si persoanele competente, integre si profesioniste sa conduca tara. Romanii trebuie sa aiba dreptul sa faca aceasta optiune. Un astfel de referendum ar inchide drama in care ne taram de doi ani de zile", a spus Barna, citat de dcnews.ro.

Iohannis sesizeaza CCR in cazul legii referitoare la alegerile pentru Parlamentul European

Seful statului a trimis joi CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala, care vizeaza si alegerile pentru Parlamentul European.

"Prin continutul normativ, unele dispozitii sunt contrare prevederilor constitutionale si jurisprudentei instantei de contencios constitutional", arata Iohannis.