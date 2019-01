"Respectam votul de marti seara din Camera Comunelor si speram ca Marea Britanie va veni cat mai repede cu solutii concrete privind etapele urmatoare, astfel incat retragerea din Uniunea Europeana sa afecteze cat mai putini cetateni si mediul de afaceri. Consideram ca acordul de retragere ofera un fundament juridic solid, care limiteaza consecintele negative generate de Brexit. Vreau sa subliniez faptul ca Executivul roman s-a preocupat in permanenta de respectarea si protejarea drepturilor cetatenilor romani care studiaza si muncesc in Marea Britanie.

Inca de la inceputul procesului de negociere a fost creat un mecanism interministerial pentru problematica Brexit, care urmareste cu atentie modalitatea in care prevederile acordului sunt implementate, astfel incat cetatenii romani rezidenti in Marea Britanie sa nu fie afectati. Suntem pregatiti pentru a oferi solutii cetatenilor nostri care muncesc sau studiaza in Regatul Unit indiferent de scenariul pe care va evolua iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana", a declarat sefa Executivului, citata de jurnalul.ro.