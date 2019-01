"PNL demareaza strangerea de semnaturi necesare pentru convocarea unei sesiuni extraordinare, la solicitarea unei treimi din numarul total al deputatilor si senatorilor, asa cum prevad Regulamentele celor doua Camere si Constitutia.

Partidul National Liberal a solicitat convocarea unei sesiuni parlamentare extraordinare pentru dezbaterea si respingerea OUG 114/2018, ordonanta lacomiei, abrogarea sau modificarea legii recursului compensatoriu si dezbaterea si aprobarea bugetului de stat pentru anul 2019. In cazul in care conducerile celor doua camere ale Parlamentului refuza sa convoace o sesiunea extraordinara, PNL demareaza strangerea de semnaturi necesare pentru convocare, la solicitarea unei treimi din numarul total al deputatilor si senatorilor, asa cum prevad Regulamentele celor doua Camere si Constitutia Romaniei.

De asemenea, PNL solicita conducerii celor doua Camere ale Parlamentului dezbaterea in procedura de urgenta a proiectului de lege pentru respingerea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.114/2018. Astazi am inregistrat la BP a Camerei Deputatilor si Senatului aceasta solicitare.

PNL considera obligatorie demiterea autorilor ordonantei dezastruoase pentru economia Romaniei: Darius Valcov si Eugen Teodorovici.

OUG nr.114/2017, ordonanta lacomiei Guvernului Dragnea-Dancila-Valcov-Teodorovici a produs efecte dezastruoase in toata economia, chiar din primele 2 saptamani ale anului:

- Cursul Euro a ajuns la cel mai mare nivel din istorie, apasand direct pe buzunarele romanilor;

- Sistemul energetic este aproape in colaps – termocentralele au ramas fara carbuni si importam curent electric la preturi uriase;

- Bancile straine scot activele din tara ca sa nu fie taxate suplimentar, iar bancile romanesti, care n-au refugiu, sunt puse in genunchi si nevoite sa restranga creditarea sau sa o scumpeasca.

- Operatorii de comunicatii abandoneaza toate investitiile planificate in acest an – trecerea la 5G este in pericol", a scris Raluca Turcan pe Facebook.