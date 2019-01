"Ati vrea dumneavoastra sa faceti o presiune politica asupra procurorului general sa-si dea demisia in contextul in care Ministerul Public isi desfasoara activitatea la standarde constitutionale? Ar trebui sa fiti ingrijorati de valul de violenta si de problemele privind siguranta ceatateanului, si sa nu atacati in fiecare seara institutiile judiciare", a declarat Augustin Lazar, intrebat de jurnalisti daca isi va da demisia, potrivit Antena3.ro.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat in luna octombrie, ca declanseaza procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazar.