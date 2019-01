"Citesc ca un domn Ciolos, candidat la europarlamentare, doreste cu infierbantare sa arate ca nu are nicio legatura cu initiativa privind recursul compensatoriu. Am doua vesti pentru dl Ciolos. Prima e ca guvernul Grindeanu a adoptat un proiect de lege, cu alte cuvinte a trimis textul in Parlament, spre a fi dezbatut.

A doua e ca guvernul Grindeanu a adoptat proiectul EXACT in forma initiata de Raluca Pruna - sa inteleg ca nu era bun? Sau ca doamna Pruna facea proiecte pentru “penalii” coalitiei PSD-ALDE, ca sa folosesc vocabularul d-lui Ciolos? Nu-i comentez gusturile, dar domnul Iordache a apreciat suficient proiectul doamnei Pruna incat sa-l propuna spre aprobare in regim de urgenta. Daca simtiti nevoia unei confirmari, domnule Ciolos, sunati-o pe Raluca Pruna, sa va explice, ca intre tehnocrati, daca forma adoptata de guvernul Grindeanu era sau nu cea propusa de domnia sa.

Si ca un sfat de final: daca vreti sa si castigati ceva la alegeri, renuntati la dezinformari si fake news si incercati sa mergeti din usa-n usa, sa stati de vorba cu oamenii. Asa se fac campaniile adevarate", a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.